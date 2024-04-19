Гладилин: «Глушенков мог бы заменить Промеса в «Спартаке»

Бывший полузащитник «Спартака» Валерий Гладилин считает, что нападающий «Локомотива» Максим Глушенков может заменить Квинси Промеса в составе красно-белых.

«Глушенков мог бы сейчас помочь «Спартаку». Он уже созрел, как футболист. В «Локомотиве» у Максима все хорошо складывается. Конечно, сейчас Глушенков мог бы пригодиться «Спартаку» и заменить Промеса», — приводит слова Гладилина «РБ Спорт».

В текущем сезоне 24-летний Глушенков провел 31 матч, в которых забил 8 мячей и отдал 14 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 7,5 миллиона евро. Контракт россиянина с «Локомотивом» рассчитан до конца декабря 2026 года.

В середине марта 32-летний Промес был арестован в Дубае (ОАЭ) по запросу прокуратуры Нидерландов. Ранее суд Амстердама приговорил футболиста к шести годам тюрьмы за контрабанду наркотиков. В 2023 году форвард также был приговорен к 1,5 года тюрьмы за нападение на двоюродного брата.