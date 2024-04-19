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Сегодня, 20:59

«Краснодар» обыграл «Факел» и приблизился к «Зениту» в таблице РПЛ

Игнат Заздравин
Корреспондент
«Краснодар» — «Факел».
Фото ФК «Краснодар»
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«Краснодар» дома победил «Факел» в матче 25-го тура РПЛ — 2:0.

Счет на 60-й минуте открыл Виктор Са. Бразилец забил свой дебютный гол за «быков». На 86-й минуте преимущество хозяев удвоил Джон Кордоба.

«Краснодар» (46 очков) остается на втором месте в РПЛ. Команда Мурада Мусаева теперь отстает от «Зенита» на одно очко. В 25-м туре петербуржцы сыграют с «Оренбургом». Игра пройдет в воскресенье, 21 апреля.

«Факел» (26) остается 11-м в турнирной таблице. Воронежцы потерпели третье поражение подряд.

Россия. Премьер-лига. 25-й тур
19 апр, 19:00. Арена Краснодар (Краснодар)
Краснодар
2:0
Факел

Источник: Таблица РПЛ
Футбол
ФК Краснодар
ФК Факел (Воронеж)
3
20
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