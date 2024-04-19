«Краснодар» обыграл «Факел» и приблизился к «Зениту» в таблице РПЛ

«Краснодар» дома победил «Факел» в матче 25-го тура РПЛ — 2:0.

Счет на 60-й минуте открыл Виктор Са. Бразилец забил свой дебютный гол за «быков». На 86-й минуте преимущество хозяев удвоил Джон Кордоба.

«Краснодар» (46 очков) остается на втором месте в РПЛ. Команда Мурада Мусаева теперь отстает от «Зенита» на одно очко. В 25-м туре петербуржцы сыграют с «Оренбургом». Игра пройдет в воскресенье, 21 апреля.

«Факел» (26) остается 11-м в турнирной таблице. Воронежцы потерпели третье поражение подряд.