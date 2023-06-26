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Сегодня, 20:06

Гладилин считает, что «Спартак» и с нынешним составом может бороться с «Зенитом» за чемпионство

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Экс-футболист «Спартака» Валерий Гладилин предположил, что команда может бороться с «Зенитом» за чемпионство с футболистами, которые есть сейчас.

«Бороться с «Зенитом» за чемпионство «Спартак» может и с нынешним составом. Единственное слабое место у красно-белых — это зона центральных защитников. Нужен еще один хороший футболист на эту позицию. Чтобы не дергать игроков средней линии в центр защиты, нужно укреплять эту позицию», — приводит слова Гладилина «РБ Спорт».

В сезоне-2022/23 чемпионом РПЛ стал «Зенит», набравший 70 очков в 30 матчах. Вторым стал ЦСКА (58), на третьей строчке — «Спартак» (54).

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/valerij-gladilin-spartak-mozhet-i-s-ny-neshnim-sostavom-borot-sya-s-zenitom-za-chempionstvo/
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