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Сегодня, 22:53

Гладилин считает, что «Зенит» станет чемпионом и без Малкома

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший футболист московского «Спартака» Валерий Гладилин прокомментировал слухи о вероятном переход Малкома из петербургского «Зенита» во французский «ПСЖ».

«Семак уже сказал, что пока это все на уровне слухов. Не думаю, что «Зенит» ослабит уход Малкома. Да, Малком хороший игрок, но для «Зенита» это не будет потерей. У сине-бело-голубых достаточно сильная скамейка запасных. Появится возможность для наших ребят, которые мало играют, но они все кандидаты в сборную. Для нас и «Зенита» лучше, чтобы играли наши ребята. Я уверен, что «Зенит» станет чемпионом и без Малкома», — приводит слова Гладилина «Газета.Ru».

Ранее стало известно о том, что генеральный директор клуба из Санкт-Петербурга Александр Медведев общался с президентом «ПСЖ» Нассером Аль-Хелаифи по поводу трансфера Малкома. Отмечалось, что «Зенит» не будет рассматривать предложение по футболисту ниже 40 миллионов евро.

Позже журналист Маттео Моретто сообщил, что трансфер не состоится.

В текущем сезоне бразилец провел 23 матча за «Зенит», забил 15 голов и сделал 7 результативных передач.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2023/01/30/19617481.shtml?updated
Малком Филипе (Малком)
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ФК Зенит
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