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Судейство

Сегодня, 21:22

Каманцев об арбитре Сухом: «Недовольство клубов не является основанием для отстранения»

Каманцев назвал условия для отстранения судей от работы на матчах РПЛ
Руслан Минаев

Глава судейского комитета РФС и председатель экспертно-судейской комиссии при президенте РФС (ЭСК РФС) Павел Каманцев прокомментировал судейство Алексея Сухого в матче 11-го тура РПЛ «Крылья Советов» — «Краснодар» (0:0).

— Есть вероятность, что Сухой будет отстранен на какое-то время?

— Мы не используем термин «отстранение». В случае, если нет никаких этических нарушений, мы говорим о ротации и учете назначений. Когда оценка ЭСК будет окончательно сформирована — это скажется на назначениях арбитра Сухого. О каких-то этических нарушениях у нас информации нет, и говорить об отстранении мы не будем. То, что ряд клубов периодически выражают свое недовольство, это не является основанием, чтобы кого-то отстранять. Должно быть плохое качество работы, либо этические нарушения, — цитирует Каманцева Sport24.

Ранее сообщалось, что ЭСК признала ошибочным решение судьи Сухого не удалять Кайо в матче «Крылья Советов» — «Краснодар».

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-10-05-my-ne-ispolzuyem-termin-otstraneniye-glava-sudeyskogo-komiteta-rfs-o-vozmozhnoy-diskvalifikatsii-arbitra-sukhogo

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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⚽ Футбол. ЛЧ
Челси 1
Милан 0
1-й тайм

Обе забьют - да

28%

1.86

П1

19%

1.71

Х2

15%

2.20
⚽ Футбол. ЛЧ
Реал 2
Шахтер Д 1
1-й тайм

Обе забьют - да

22%

1.96

Ф2 (2.5)

17%

1.65

ИТБ1 (2.5)

15%

12
⚽ Футбол. ЛЧ
Интер 1
Барселона 0
Матч завершен

П2

25%

1.86

Обе забьют - да

23%

1.59

16%

2.00
РФС
ФК Краснодар
ФК Крылья Советов (Самара)
Алексей Сухой
Павел Каманцев
5
0
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