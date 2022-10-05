Каманцев об арбитре Сухом: «Недовольство клубов не является основанием для отстранения»

Глава судейского комитета РФС и председатель экспертно-судейской комиссии при президенте РФС (ЭСК РФС) Павел Каманцев прокомментировал судейство Алексея Сухого в матче 11-го тура РПЛ «Крылья Советов» — «Краснодар» (0:0).

— Есть вероятность, что Сухой будет отстранен на какое-то время?

— Мы не используем термин «отстранение». В случае, если нет никаких этических нарушений, мы говорим о ротации и учете назначений. Когда оценка ЭСК будет окончательно сформирована — это скажется на назначениях арбитра Сухого. О каких-то этических нарушениях у нас информации нет, и говорить об отстранении мы не будем. То, что ряд клубов периодически выражают свое недовольство, это не является основанием, чтобы кого-то отстранять. Должно быть плохое качество работы, либо этические нарушения, — цитирует Каманцева Sport24.

Ранее сообщалось, что ЭСК признала ошибочным решение судьи Сухого не удалять Кайо в матче «Крылья Советов» — «Краснодар».