Главный миллионер среди судей — Кукуян. Шафеев заработал больше Безбородова

В первой части чемпионата России-2023/24 судьи РПЛ, работая арбитрами, ВАР, АВАР и резервными, в качестве вознаграждений получили в общей сложности 38 138 750 рублей.

Больше всех получил Павел Кукуян — 2 262 500 рублей. Второй в списке миллионеров — Сергей Карасев (2 155 000), третий — Алексей Сухой (2 057 500).

Совсем немного не хватило до 2 миллионов молодому Рафаэлю Шафееву. Волгоградец по общей сумме гонораров превзошел нескольких опытных судей — лидера по доходам в прошлом сезоне Владислава Безбородова, а также Кирилла Левникова и Сергея Иванова.

Два миллионера у ассистентов. 1 042 500 рублей — общая сумма вознаграждений Рустама Мухтарова. 1 008 750 рублей — у Андрея Болотенкова.