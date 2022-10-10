Гогниев отстранил от тренировок с основной командой «Химок» трех игроков

Сегодня, 19:20
Главный тренер «Химок» Спартак Гогниев отстранил от тренировок с основной командой трех футболистов, сообщает «Чемпионат».
По информации источника, в число недопущенных игроков вошли защитники Брайн Идову и Дмитрий Тихий, а также полузащитник Илья Камышев.
41-летний Гогниев возглавляет «Химки» с 1 сентября 2022 года. Под его руководством команда один раз сыграла вничью и потерпела шесть поражений.
В турнирной таблице чемпионата России «Химки» занимают 15-е место, набрав 8 очков.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования