Гогниев отстранил от тренировок с основной командой «Химок» трех игроков

Главный тренер «Химок» Спартак Гогниев отстранил от тренировок с основной командой трех футболистов, сообщает «Чемпионат».

По информации источника, в число недопущенных игроков вошли защитники Брайн Идову и Дмитрий Тихий, а также полузащитник Илья Камышев.

41-летний Гогниев возглавляет «Химки» с 1 сентября 2022 года. Под его руководством команда один раз сыграла вничью и потерпела шесть поражений.

В турнирной таблице чемпионата России «Химки» занимают 15-е место, набрав 8 очков.