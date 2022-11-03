«Это было не на камеру». Гогниев — о конфликте с комментатором Дурасовым

Главный тренер «Химок» Спартак Гогниев прокомментировал конфликт с комментатором Сергеем Дурасовым.

— Какое наказание ожидаете?

— Посмотрим сейчас.

— Будете готовы извиниться перед Дурасовым?

— Почему нет? Я с ним пообщаться готов. Наверное, еще увидимся. То, что случилось, это было не на камеру, это жизнь. Такие вещи не должны всплывать.

— С Глушаковым разобрались?

— Все вопросы решены.

29 октября Гогниева удалили после завершения первого тайма матча 15-го тура РПЛ с «Динамо» (1:6). Он вступил в спор с главным арбитром Яном Бобровским, который показал специалисту вторую желтую карточку. Позже Гогниев обматерил комментатора встречи.