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Сегодня, 13:07

«Это было не на камеру». Гогниев — о конфликте с комментатором Дурасовым

Константин Белов
Корреспондент
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Главный тренер «Химок» Спартак Гогниев прокомментировал конфликт с комментатором Сергеем Дурасовым.

— Какое наказание ожидаете?

— Посмотрим сейчас.

— Будете готовы извиниться перед Дурасовым?

— Почему нет? Я с ним пообщаться готов. Наверное, еще увидимся. То, что случилось, это было не на камеру, это жизнь. Такие вещи не должны всплывать.

— С Глушаковым разобрались?

— Все вопросы решены.

29 октября Гогниева удалили после завершения первого тайма матча 15-го тура РПЛ с «Динамо» (1:6). Он вступил в спор с главным арбитром Яном Бобровским, который показал специалисту вторую желтую карточку. Позже Гогниев обматерил комментатора встречи.

Спартак Гогниев
Футбол
РПЛ
ФК Химки
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