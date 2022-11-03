Сегодня, 13:07
Главный тренер «Химок» Спартак Гогниев прокомментировал конфликт с комментатором Сергеем Дурасовым.
— Какое наказание ожидаете?
— Посмотрим сейчас.
— Будете готовы извиниться перед Дурасовым?
— Почему нет? Я с ним пообщаться готов. Наверное, еще увидимся. То, что случилось, это было не на камеру, это жизнь. Такие вещи не должны всплывать.
— С Глушаковым разобрались?
— Все вопросы решены.
29 октября Гогниева удалили после завершения первого тайма матча 15-го тура РПЛ с «Динамо» (1:6). Он вступил в спор с главным арбитром Яном Бобровским, который показал специалисту вторую желтую карточку. Позже Гогниев обматерил комментатора встречи.