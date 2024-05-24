Большой разговор с главным тренером «Химок» Андреем Талалаевым.

Еще прошлой весной понимал: «Химки» вернутся в РПЛ

— Что почувствовали после финального свистка матча с «Кубанью»?

— Не буду кривить душой. Мы за 15 минут до завершения нашего матча уже знали, что «Акрон» уступил в Туле и что «Химки» вышли в РПЛ. Поэтому досматривал игру с краснодарцами с мыслью: слава богу, наконец-то это все закончилось. А после финального свистка был рад и горд за своих ребят, которые качественно доделали свою работу. Выход в премьер-лигу — это прежде всего их заслуга!

При этом отдельная благодарность — нашим болельщикам, которые по ходу сезона приняли перемены в команде, радовались результатам, неравнодушно критиковали и искренне поддерживали. Нам очень хочется видеть заполненные трибуны на каждом домашнем матче, чувствовать поддержку людей, живущих в Химках и не только. С помощью наших болельщиков, уверен, добьемся большего, чем без нее. Пусть знают: мы их ценим и всегда ждем.

— А по ходу чемпионата когда лично у вас появилась уверенность в том, что «Химки» вернутся в РПЛ?

— Когда подписывал контракт весной прошлого года. Тогда «Химки» вылетали из элитного дивизиона, шансов спасти их уже не было.

— То есть год назад знали, что за сезон решите задачу?

— Конечно. Понимал примерно, какой будет состав, каких игроков нужно оставлять — прежде всего голодных до результата. С той материально-технической базой клуба, с амбициями руководителей мы даже не сомневались, что быстро вернемся в элитный дивизион. При этом я ответственность нес не только за себя, но и за весь свой тренерский штаб. Посоветовался с помощниками, и вместе приняли этот вызов. Мы ведь до этого совершили один опрометчивый поступок, придя в «Торпедо». Второй раз уже рисковать не могли! В общем, были уверены на сто процентов, что справимся с задачей.

— Но ведь еще в 27-м туре вы неожиданно дома уступили «Шиннику» и выпали из топ-2.

— Несмотря на поражение, считаю, провели один из лучших наших матчей. Так бывает... Ворота ярославцев защищал Саша Довбня. Он доказывал, что является одним из сильнейших голкиперов лиги. Я-то в этом не сомневался, так как поработал с ним в «Торпедо». Если не ошибаюсь, за 2024 год только вратарь «Тюмени», отразивший за игру два пенальти, получил от Русстат оценку выше, чем Довбня во встрече с «Химками». Что ж, такие проигрыши тоже имеют место. Думаю, футбольные люди это понимают. А нефутбольным нет смысла объяснять.

— Это правда, что после вылета команды из Кубка руководители поставили перед вами задачу занять в ФНЛ исключительно первое место?

— Мотивация и премии во многом зависят от конечного результата. У руководителей клуба, футболистов, тренеров большие амбиции. Мы сами себе ставим задачу занять первое место. Серьезно готовимся к игре с «Черноморцем».

— А что будет, если займете второе? Последуют санкции, урежут премии?

— Я думаю, от этого мы не умрем.

Александр Мостовой. Фото Федор Успенский, «СЭ»

Нужно было выйти в РПЛ, чтобы Мостовой и Смородская больше не переживали

— Когда весной прошлого года вы приходили в «Химки», но команда не смогла остаться в РПЛ, вас некоторые коллеги, специалисты, эксперты довольно больно «кусали». Как удалось справиться с критикой?

— Честно говоря, мне все равно, что говорят люди вокруг. Я переживал только за трех своих персональных «болельщиков». Это Ольга Юрьевна Смородская, Андрей Канчельскис и Александр Мостовой. Они очень здорово разбираются в футболе, переживают за наш тренерский штаб... Поэтому нам нужно было обязательно выйти в РПЛ, чтобы они больше не переживали.

— А где же вы успели перейти дорогу Ольге Юрьевне?

— Спросите у нее. Мне очень нравится, когда женщины предпринимают попытки разобраться в футболе... Это говорит о том, что наш футбол — самый демократичный вид спорта.

— А почему тогда попали в немилость к Мостовому и Канчельсису? Или им все равно, кого критиковать?

— Не готов ответить. Лучше с ними побеседуйте. Я просто очень тронут, что они за нас переживали, внимательно следили за «Химками». Благодарен им за эту поддержку.

По именам «Родина» и «Торпедо», пожалуй, повыше нас. Но...

— Можете назвать три лучшие команды первой лиги этого сезона по качеству футбола?

— Если брать за основу только качество, то Махачкала абсолютно заслуженно вышла в РПЛ вместе с нами. Динамовцы осенью были очень цельными в обороне, а весной еще добавили конструктива впереди. Считаю, Александр Сторожук проделал очень хорошую работу в «Арсенале». Весной зашевелились «Енисей» и «Шинник». А вот по соотношению «цена-качество» нужно, конечно, отметить «КАМАЗ».

— На финише сезона в лобовом поединке с Махачкалой вы проиграли по делу?

— Мы все-таки играли без трех лидеров. Уберите в «Зените» Клаудиньо, Вендела и Дугласа — и посмотрите, что получится. У нас не было Берковского, Хосонова, Терехова. И Руденко играл на одной ноге из-за повреждения. Махачкала смотрелась острее и, думаю, закономерно победила. Матч был между ничьей и их выигрышем. Хотя все три своих момента, близкие к стопроцентным, мы, увы, не использовали.

— А если проанализировать составы, на какое место вы бы поставили «Химки» в первой лиге?

— Если рассматривать именно уровень футболистов, то «Родина» и «Торпедо», пожалуй, чуть повыше нас по именам. Но в таблице они оказались ниже многих команд. Мне кажется, в ФНЛ больше решают отдача, желание доказать, борьба, стремление развиваться. Это то, чем выделялись именно мои ребята.

— Результаты «Торпедо» стали для вас откровением?

— Не хотел бы обсуждать другие команды. Давайте говорить о «Химках».

Александр Руденко. Фото Федор Успенский, «СЭ»

Не вижу потолка у Руденко. Нет смысла сравнивать его с Угальде

— Давайте. Зимой вы точечно усилились. К вам присоединились Абдуллахи, Юзепчук, Журавлев. Ждали от новичков большего?

— Нет. Пацаны добавили того, что нам было нужно, — конкуренции. Единственное — не удалось зимой купить нападающего.

— Почему?

— Работали по лучшему бомбардиру чемпионата Боливии. Но он предпочел чемпионат Казахстана. К сожалению, проиграли эту финансовую гонку. Вошли в чемпионат без достаточного числа форвардов. Однако на сегодняшний день являемся самой забивающей командой лиги. Это заслуга тех футболистов, которые переложили на себя эти функции. Пришлось немного видоизменить игру. Что ж, это помогло развиваться и тренерскому штабу, и ребятам в поиске оптимального решения. К сожалению, нас еще подкосили травмы. Илюха Садыгов болел пять месяцев. И еще на более длительный срок выбыл Яковлев. На них делалась серьезная ставка, но здоровье подвело. Аренда у Владислава заканчивается, он возвращается в ЦСКА.

— Не считаете, что Абдуллахи осенью в Махачкале смотрелся ярче, чем в «Химках» весной?

— Нет. Он является одним из лучших наших футболистов. Просто когда начался Рамадан, это на него повлияло. Ребята очень строго соблюдали правила. Из-за этого нам не хватало вариаций в атаке. Но начиная с матча против «Родины» ситуация изменилась в лучшую сторону.

— Какой потолок у Руденко, который порой на поле творил чудеса?

— С тем уровнем работы, который он демонстрировал осенью и весной, пока позволяло здоровье, мы потолка у него не видим. Просто, к сожалению, он провел с нами не всю предсезонку. Саша хотел остаться в РПЛ и в итоге потерял полтора-два месяца... В общем, свой потолок он может определить только сам. Как и Корян, который у нас реанимировал свою карьеру. Как и Магомедов, который, наверное, показывает только 60-70 процентов своего потенциала, при этом являясь лучшим распасовщиком ФНЛ. Я очень рад прогрессу Хосонова: он вернулся уже к тем цифрам, которые показывал в ЦСКА. Имею в виду движение, обостряющие передачи. Мне приятно не только добиваться результата, но и видеть рост игроков, в которых так называемые футбольные специалисты уже почти не верили. Все время повторяю, что ребята должны прежде всего доказывать все сами себе. Ну и иногда передавать приветы скептикам.

— Руденко в одном из интервью признал: ему обидно, что не удалось закрепиться в «Спартаке», пробиться в основу. Чувствуется, что он до сих пор испытывает досаду?

— Сформулирую так. Любой нестандартный футболист, особенно форвард, всегда подвержен субъективным факторам. Если Саша научится абстрагироваться от некоторых моментов, которые иногда возникают в жизни бомбардира, то добьется еще большего. Он по своей натуре лидер. Есть защитники, которые в любом матче выходят, стелются в подкатах, всегда выполняют на поле свой минимум, ниже которого не опускаются. А, например, более креативные футболисты иногда зависят от состояния души — посетила ли их муза или нет. Помимо самоотдачи, «физики» им всегда нужно какое-то творческое начало, чтобы принять нестандартное решение. Такая вот связь, понимаете?

И мне бы хотелось, чтобы в карьере Руденко было больше матчей, где он бы реализовывал свои лучшие качества. Повторюсь: сегодня потолка у него не вижу. Говорил ему, что он должен бороться за звание лучшего бомбардира лиги. В принципе по системе «гол плюс пас» Руденко находится в тройке лидеров (12 голов, 5 результативных передач. — Прим. «СЭ»). Другое дело — Саша стал более командным игроком, а это мало кто отмечает. Сейчас он прибавил в плане голевых передач. Это уже прежде всего заслуга всего коллектива.

— По манере игры, стилистике можете сравнить его с Угальде?

— Угальде в пятерке лучших форвардов РПЛ по оборонительным действиям. Он много бегает без мяча. А Руденко просто хороший нападающий. На мой взгляд, никаких параллелей тут нет.

— Почему Панченко не удалось толком проявить себя в «Химках» в этом сезоне?

— Конкуренция и стиль футбола. Когда только готовился этот трансфер, говорил и Кириллу, и его отцу следующее. Наш тренерский штаб проповедует футбол, где много действий за спину и перемещений без мяча. Кирилл классно играет между линиями, там, где нужен серьезный контроль мяча, нужно создавать численное преимущество.

Мы же больше создаем свободных зон. Это немного другое. Приглашали Кирилла с тем прицелом, что, возможно, придется играть в доминирующий футбол против команд, которые совсем уж закрываются. Но тут надо признать: Панченко не всегда выигрывал конкуренцию у Коряна, Магомедова и Берковского. И свое время на поле определял именно Кирилл, а не тренерский штаб. Своими нынешними возможностями, стилистикой игры и результативностью.

Антон Митрюшкин. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

«Химки» не станут слабее после ухода Митрюшкина

— Когда Берковский только появился на футбольном небосклоне, про него говорили: растет второй Головин. Что мешает ему раскрыться в полной мере?

— А вы посмотрите игру с «Родиной» и все поймете. Для меня его прогресс виден невооруженным глазом. Считаю, что с таким отношением, которое есть у Берковского, Варатынова, Касимова, они будут и дальше прибавлять.

— Не отговаривали Митрюшкина от перехода в «Локомотив»? Все-таки выиграть конкуренцию у Лантратова сейчас почти нереально.

— Он взрослый, серьезный, состоявшийся мужчина. Если человек принимает решение, его не надо отговаривать. Я ему предлагал контракт осенью, предлагал контракт зимой. После того, как его агент ушел от переговоров... Мы никому трех предложений не делаем. Максимум два. Ну и даем право на ошибку. Не хочешь — твой выбор. Насильно мил не будешь. Антон — хороший вратарь. Но результаты «Химок» от его перехода в «Локомотив» сильно не изменятся.

— Когда стало известно, что Митрюшкин летом присоединится к «Локо», некоторые специалисты даже полагали, что за «Химки» он больше не проведет ни одной минуты.

— Это глупо. У Антона есть контрактные обязательства перед клубом. Он сейчас является игроком «Химок». Я даже не исключаю его появления на поле в матче с «Черноморцем». Когда мы вылетели из РПЛ, Митрюшкин дал понять, что хотел бы выступать в элитном дивизионе. Я напомнил ему про контракт: если кто-то выплатит за него определенную сумму — пожалуйста, иди играй. Я никого насильно тут не удерживаю. Сейчас Антон станет свободным агентом. Он волен поступать так, как считает нужным. Хочет идти под Лантратова — о'кей.

— Но вы не видите у него перспектив в «Локо»?

— Я просто знаю возможности Обухова, Лантратова и Митрюшкина. Повторюсь, Антон — хороший вратарь. Пусть попытается доказать свою состоятельность в «Локомотиве». Мы от его ухода точно слабее не станем. А насколько часто он будет играть в новой команде... Все зависит только от него.

— Но теперь вам нужен еще один вратарь. Проблема?

— Никаких проблем нет. Есть кандидатуры. С одним голкипером мы ведем переговоры с зимы. Есть и другие варианты. Люди, поигравшие в РПЛ, и лучшие голкиперы ФНЛ. Есть такой показатель — процент отраженных ударов. Вот по нему очень легко понять, что собой представляет тот или иной вратарь, который отработал целый сезон. Например, показатель Акинфеева — это всегда где-то 80 процентов. А есть голкиперы с 50 процентами отраженных ударов за чемпионат.

Владимир Ивич и Андрей Талалаев. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Победа над «Краснодаром». Общение с Ивичем

— На какое место среди своих тренерских успехов поставите победу над «Краснодаром» в FONBET Кубке России?

— У нас просто есть такая привычка — хорошо играть с «Краснодаром» по весне. Мы делаем это каждый год. 5:0 обыграли их, когда «быков» еще первый раз тренировал Мусаев.

Когда все хоронили «Торпедо», сыграли с «Краснодаром» уже Ивича вничью после зимнего перерыва — 2:2. Сейчас тоже взяли верх — 2:0. Для меня это такая нормальная рабочая победа. Я ребят настраивал на эту игру всю зиму. У нас висел листок, на котором были указаны две первые весенние встречи ФНЛ с «Тюменью» и «Волгарем» и кубковый поединок с «Краснодаром». Как мне потом сказал психолог, нужно было вывешивать всех соперников до конца сезона (улыбается). Ребята настраивались на эти три матча — одержали три победы: 3:0, 2:0, 2:0. А потом немного расслабились и уступили «Нефтехимику» и «Енисею». Может быть, они почувствовали, что задача уже выполнена, то есть команды из списка обыграны. Футбольный бог ведь все видит.

— Надо было обязательно в этот список включить «Ростов».

— Мы все-таки на тот момент не знали, кто нам достанется по сетке. С «Ростовом», кстати, тоже достойно сыграли, не пропустили. А когда нам достался по жребию «Краснодар», все надо мной издевались: что вы будете теперь делать?!

— И что вы отвечали?

— Что весной мы станем сильнее. Я просто знаю, как готовить команду зимой. Если проанализируете, то после каждого большого подготовительного зимнего периода наши команды прибавляют. Как в плане результатов, так и по качеству футбола. А есть тренеры, которые сначала «выстреливают» на коротком этапе, а после зимы многие не могут уже найти их коллективы в таблице... У нас есть опыт и менеджмента в экстренных условиях, когда нужно было спасать клубы, и в то же время умеем готовить игроков в более спокойных условиях. Отсюда и была такая уверенность, что сможем подойти к матчу с «Краснодаром» во всеоружии. Футболисты поверили в нас, в наши идеи, и каждый из них прибавил.

— Вы с Ивичем и его братом до сих пор на связи?

— Да, общаемся регулярно. Более того, его брат участвовал в приходе Илича в «Пари НН». Перед первой игрой со «Спартаком» (0:0) мы разговаривали, обменивались мнениями, как можно сыграть с красно-белыми. А вот перед двумя следующими встречами (с «Сочи» (1:6) и ЦСКА (2:6). — Прим. «СЭ») уже общения не было (улыбается). Брат Ивича улетел в Грецию.

— Отсюда такие результаты?

— Тут уж не готов судить.

— Удивляет, что Владимир Ивич по-прежнему без работы?

— Абсолютно нет. Он очень серьезный тренер, может работать в любом клубе и добиваться с ним результата. Вправе выбирать. Ивич знает и умеет выстраивать игру команды. Везде, в любой стране принципы одинаковы. Поверьте мне. В Армении я принимал «Пюник». Мы поднялись с предпоследнего места, буквально очка не хватило до первого... Когда тебе никто не мешает, все складывается замечательно. Как только «помощники» начинают активизироваться, сразу возникают сложности.

Андрей Талалаев. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Где сейчас «Сочи» и «Балтика»? У «Химок» бюджет скромнее, но мы амбициозны

— После кубкового матча с «Ростовом» удалось пообщаться с Валерием Карпиным (в прошлом сезоне у тренеров была заочная перепалка. — Прим. «СЭ»)?

— Спокойно, нормально поговорили. И до игры, и после. Вообще никаких проблем. Мы оба нормальные эмоциональные люди, понимаем друг друга. Просто договорились побольше говорить о себе.

— После победы над «Кубанью» и выхода в РПЛ вы заметили, что перед «Химками» стоят задачи другого порядка, более глобального. Какие?

— Вы же примерно понимаете, какие бюджеты у «Балтики» и «Сочи». И где они сейчас? Южане уже вылетели. Калининградцы еще борются за выживание. И это с учетом того, что зимой они потратили где-то 5-7 миллионов евро на усиление состава.

«Химки» в этом плане скромнее, но при этом амбициозны. И здесь всем надо понять: либо бюджет увеличить и ставить серьезные задачи, либо поумерить пыл. Думаю, в течение месяца мы будем определяться. Я подписывал контракт с клубом на пять лет. Глобально была идея построить команду, которая бы достойно играла с гегемонами нашего футбола — с «Зенитом», «Динамо», «Краснодаром», «Спартаком», ЦСКА. Цели такие. А вот пошаговые задачи иногда получаются менее чеканными. Есть такой тост: чтобы наши желания совпадали с нашими возможностями (Улыбается.). А вообще самое главное сейчас — это поблагодарить ребят за хороший сезон. Не только игроков, но и всех работников клуба, руководителей. Теперь надо немного перезагрузиться и отдохнуть. Не предполагал, что сезон получится настолько тяжелым!

— А если допустить, что перед «Химками» будет стоять задача — не вылететь из РПЛ, на сколько процентов придется менять состав?

— Я против такой постановки вопроса. Против того, чтобы в любое трансферное окно менять больше четырех-пяти футболистов. Основой должны стать те ребята, которые сделали этот шаг вперед. А класса добавят новички. Но они действительно должны быть такого уровня, чтобы никто не сомневался в причинах их приглашения в нашу команду. Это все зависит от возможностей нашего инвестора. Хотел бы подчеркнуть: «Химки» не тратят государственных денег. Болельщикам нужно понимать: человек вкладывает свои средства и ему нет смысла сейчас делать шаг вперед, чтобы потом откатиться на два назад.

Артем Дзюба. Фото Федор Успенский, «СЭ»

Дзюба — качественный футболист. А по поводу его человеческих качеств...

— Туфан Садыгов, к слову, на днях сказал, что ему было бы интересно увидеть Георгия Джикию в «Химках». А вам?

— Не хотел бы обсуждать конкретные фамилии сейчас. Но я готов работать с любым классным футболистом. Просто нужно понять уровень его полезности и уровень его токсичности. Если я был готов работать с Артемом Дзюбой, рассматривал такой вариант, то с Георгием тоже готов к сотрудничеству. Другое дело — нужно найти какие-то компромиссы. Надо понимать, насколько мы ему интересны и насколько он нам нужен. Вот и все.

— Дзюбу задела та ситуация, когда ему предложили сначала приехать и потренироваться с «Торпедо», а потом уже, возможно, подписать контракт.

— Артем — качественный футболист. А по поводу его человеческих качеств... Видите, в «Локомотиве» настал момент, когда вдруг все стало не так. Что ж, это происходит, как правило, с любым неординарным форвардом.

— Если бы у вас была сейчас возможность пригласить в «Химки» одного любого игрока РПЛ, кого бы вы позвали в свою команду?

— Сперцяна.

— Почему не Тюкавина?

— Для того чтобы Тюкавин забивал, под него нужно было бы привезти такую линию опорников, которой сейчас располагает Марцел Личка. Например, Чавеса. Почему Тюкавин столько не забивал раньше? Не было баланса в игре. Осенью он же не так часто поражал ворота соперников.

Результативность Константина связана с приходом в «Динамо» качественного тренера, который знает, как его использовать, и с появлением в составе бело-голубых добротных исполнителей, обеспечивающих баланс. Вот Сперцян точно дал бы «Химкам» то, чего нам пока немного не хватает. Баланса между атакой и обороной. У нас есть сильные игроки в линии нападения и в обороне. Но не хватает компромисса, универсализма. Эдуард хорош во всех фазах игры.

— За кого вы болеете в чемпионской гонке РПЛ?

— За «Динамо».

— Почему?

— Хотелось бы глотка свежего воздуха. «Зенит» все равно ближе к чемпионству. Но он соревнуется прежде всего сам с собой, а не с «Динамо».

— Почему не за «Краснодар»? Из-за увольнения Ивича?

— Просто не люблю, когда функционеры влияют на футбольную составляющую больше, чем следовало бы.