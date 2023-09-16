Главный тренер «Краснодара» Ивич оценил игру команды против «Ахмата»

Главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич после ничейного матча 8-го тура РПЛ с «Ахматом» (1:1) подвел итоги встречи.

«Если говорить о результате, то мы его заслужили, он по игре. Мы не реализовали много голевых моментов, но несколько шансов упустил и наш соперник. Но если сравнивать число созданных моментов, уверен, у нас было в два раза больше», — цитирует Ивича пресс-служба «быков».

После 8 туров чемпионата России «Краснодар» продолжает возглавлять турнирную таблицу, набрав 18 очков. «Ахмат» (11) идет на 9-й строчке.

24 сентября «Краснодар» сыграет с «Уралом» в 9-м туре РПЛ. «Ахмат» днем ранее встретится с «Балтикой».