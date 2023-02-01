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Главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич поделился мнением о формате Winline Зимнего кубка РПЛ.
— Что думаете в целом о формате турнира? И о соперниках — вам с каждой из команд играть во второй части сезона?
— Думаю, это отличный турнир для всех команд. Мы можем проверить ту работу, что делали до нынешнего момента. У нас действительно три матча с нашими будущими соперниками, мы дадим время игрокам, чтобы проверить их сильные стороны, — сказал Ивич.
В Зимнем кубке РПЛ примут участие «Спартак», «Ростов», «Краснодар» и «Сочи». Турнир пройдет в рамках зимних сборов в Абу-Даби (ОАЭ) с 1 по 11 февраля.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из различных источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования