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РПЛ

Сегодня, 13:45

Личка не знал о желании Мансильи и Веры получить гражданство РФ: «Слышу об этом в первый раз!»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Главный тренер «Оренбурга» Марцел Личка прокомментировал корреспонденту «СЭ» новость о желании нападающего команды Брайана Мансильи и полузащитника Лукаса Веры получить гражданство РФ.

«Вера и Мансилья заявляли о желании получить гражданство России? Слышу об этом в первый раз! Если хотят, то могут получить. Я правда слышу об этом впервые! Это их жизнь и решение», — сказал Личка «СЭ» после матча 26-го тура РПЛ против ЦСКА.

Ранее об этом заявил спортивный директор клуба Дмитрий Андреев.

РПЛ
ФК Оренбург
Марцел Личка
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