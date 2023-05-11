Личка не знал о желании Мансильи и Веры получить гражданство РФ: «Слышу об этом в первый раз!»

Главный тренер «Оренбурга» Марцел Личка прокомментировал корреспонденту «СЭ» новость о желании нападающего команды Брайана Мансильи и полузащитника Лукаса Веры получить гражданство РФ.

«Вера и Мансилья заявляли о желании получить гражданство России? Слышу об этом в первый раз! Если хотят, то могут получить. Я правда слышу об этом впервые! Это их жизнь и решение», — сказал Личка «СЭ» после матча 26-го тура РПЛ против ЦСКА.

Ранее об этом заявил спортивный директор клуба Дмитрий Андреев.