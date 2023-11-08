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Сегодня, 09:34

Рахимов о планах «Рубина»: «Зимние сборы будут важнейшими — хотим сделать определенные приобретения»

Руслан Минаев
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Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов рассказал, что казанцы еще предпримут попытки трансферов во время зимнего перерыва.

«Важнейшими будут зимние сборы. Мы хотим сделать еще определенные приобретения. Усилить внутреннюю конкуренцию в команде. Мысли такие, что нам нужно доиграть и выдать максимум по количеству очков. Мы нацеливаемся на это. Но в то же время я понимаю, что сборы будут важнейшими. Плюс, если кто-то придет, то можно выстроить игру, что команда будет выглядеть на 20-30 процентов по-другому», — сказал Рахимов в передаче «Футбол России» на телеканале «Россия-24».

На данный момент «Рубин» с 19 очками в 14 матчах занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ.

Рашид Рахимов
РПЛ
ФК Рубин (Казань)
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