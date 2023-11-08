Сегодня, 09:34
Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов рассказал, что казанцы еще предпримут попытки трансферов во время зимнего перерыва.
«Важнейшими будут зимние сборы. Мы хотим сделать еще определенные приобретения. Усилить внутреннюю конкуренцию в команде. Мысли такие, что нам нужно доиграть и выдать максимум по количеству очков. Мы нацеливаемся на это. Но в то же время я понимаю, что сборы будут важнейшими. Плюс, если кто-то придет, то можно выстроить игру, что команда будет выглядеть на 20-30 процентов по-другому», — сказал Рахимов в передаче «Футбол России» на телеканале «Россия-24».
На данный момент «Рубин» с 19 очками в 14 матчах занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ.