Главный тренер сборной Казахстана: «Знаю, что Алипом интересуется ряд клубов РПЛ»

Главный тренер сборной Казахстана Магомед Адиев ответил на вопрос о будущем выступающих в РПЛ казахстанцев Бактиера Зайнутдинова (ЦСКА) и Нуралы Алипа (в аренде в «Зените»).

— Знаю, что Алипом интересуется ряд российских клубов, — приводит «РБ Спорт» слова Адиева. — Но где он продолжит карьеру, пока непонятно. Они ждут информации от «Зенита». Думаю, до конца года все решится.

— Зайнутдинову не советовали, где продолжать карьеру?

— По нему у меня нет информации. Он игрок ЦСКА, а что будет дальше, посмотрим. У него действующий контракт с клубом, поэтому не видел смысла общаться с ним на эту тему.