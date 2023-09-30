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Семак — о поражении от «Оренбурга»: «Будем работать, другого пути нет, чтобы исправлять ситуацию»

Алина Савинова
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак подвел итоги матча с «Оренбургом» в рамках 10-го тура РПЛ (1:3).

Сине-бело-голубые проиграли во втором матче подряд в чемпионате России впервые с октября 2021 года. 24 сентября петербуржцы уступили «Локомотиву» (1:2).

«С одной стороны вроде бы и забили первый мяч достаточно быстро. Тем не менее, практически первые удары в створ привели к трем пропущенным мячам. Дали слишком большую фору, а мы в свою очередь не смогли забить хотя бы один мяч — тогда бы вернулись в игру. Могли рассчитывать на другой результат, но для этого нужно было забить хотя бы еще один мяч. Моменты были, ребята старались, создали их достаточно много. Второй тайм достаточно цельным получился — не хватало только забитых мячей, к сожалению. Поэтому, эта игра сложилась для нас неудачно. Неприятно, но что делать. Будем работать, другого пути нет для того, чтобы исправлять ситуацию», — приводит пресс-служба петербургского клуба слова Семака.

«Зенит» с 17 очками расположился на третьем месте в турнирной таблице РПЛ. «Оренбург» с 11 очками идет на 11-й строчке. В 11-м туре чемпионата России сине-бело-голубые на выезде сыграют против «Сочи», оренбуржцы встретятся с «Балтикой». Оба матча пройдут 7 октября.

Источник: https://fc-zenit.ru/news/2023-09-30-sergey-semak-budem-rabotat-drugogo-puti-net-chtoby-ispravlyat-situatsiyu.htm
Сергей Семак
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Оренбург
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