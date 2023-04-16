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Глебов оценил судейство в матче с «Зенитом»

Артем Белинин
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Полузащитник «Ростова» Данил Глебов прокомментировал судейство в игре с «Зенитом» (0:0) в 23-м туре РПЛ.

— Думаю, для болельщиков сегодня был интересный матч.

— Было много вопросов к судье, вы очень бурно разговаривали.

— Мы с ним разговаривали в одном эпизоде, когда Щетинина срубили.

— То есть, вопросы только по этому эпизоду?

— Там были какие-то мелкие эпизоды, когда, условно, мяч выбивают, и он попадает человеку в руку. Все ошибаются. Не буду сваливать вину на судей, — передает слова Глебова корреспондент «СЭ».

После ничьей с «Зенитом» ростовчане с 46 очками занимают второе место в турнирной таблице РПЛ.

Данил Глебов
Футбол
ФК Зенит
ФК Ростов
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