Глебов оценил судейство в матче с «Зенитом»

Сегодня, 21:40
Полузащитник «Ростова» Данил Глебов прокомментировал судейство в игре с «Зенитом» (0:0) в 23-м туре РПЛ.
— Думаю, для болельщиков сегодня был интересный матч.
— Было много вопросов к судье, вы очень бурно разговаривали.
— Мы с ним разговаривали в одном эпизоде, когда Щетинина срубили.
— То есть, вопросы только по этому эпизоду?
— Там были какие-то мелкие эпизоды, когда, условно, мяч выбивают, и он попадает человеку в руку. Все ошибаются. Не буду сваливать вину на судей, — передает слова Глебова корреспондент «СЭ».
После ничьей с «Зенитом» ростовчане с 46 очками занимают второе место в турнирной таблице РПЛ.