Глебов оценил судейство в матче с «Зенитом»

Полузащитник «Ростова» Данил Глебов прокомментировал судейство в игре с «Зенитом» (0:0) в 23-м туре РПЛ.

— Думаю, для болельщиков сегодня был интересный матч.

— Было много вопросов к судье, вы очень бурно разговаривали.

— Мы с ним разговаривали в одном эпизоде, когда Щетинина срубили.

— То есть, вопросы только по этому эпизоду?

— Там были какие-то мелкие эпизоды, когда, условно, мяч выбивают, и он попадает человеку в руку. Все ошибаются. Не буду сваливать вину на судей, — передает слова Глебова корреспондент «СЭ».

После ничьей с «Зенитом» ростовчане с 46 очками занимают второе место в турнирной таблице РПЛ.