Глушаков: «Надо с чистой головой запрыгнуть куда-нибудь, чтобы пошуметь. Выиграть что-то и завершить карьеру»

Полузащитник Денис Глушаков в интервью «СЭ» ответил на вопрос о возможном продолжении карьеры в калининградской «Балтике».

«Мы иногда собираемся в «Лужниках», бегаем тут с ветеранами и легендами российского футбола. Приехал Игнашевич, мы поговорили. Он спросил про мое будущее, но особого разговора не было. Хочешь — не хочешь, и на этом все. Они только собираются на сборы. Продолжить карьеру в «Балтике»? Можно и там, конечно. Но пока надо разобраться с мыслями. Был в отпуске, съездил к маме на родину, помог ей. Потом ко мне приехали. Есть и какие-то домашние хлопоты. Меня не было дома 3,5 месяца — накопились дела, надо все разгрести и с чистой головой запрыгнуть куда-нибудь, чтобы пошуметь: ох и ах! Выиграть что-то и завершить карьеру», — сказал Глушаков «СЭ».

Глушаков выступал за «Пари НН» с февраля 2023 года, он забил 1 гол в 9 матчах.

Полностью интервью Глушакова «СЭ» читайте здесь