Глушаков: «Личка — мужик со стержнем. Он поставил хорошую игру в «Оренбурге»

Полузащитник Денис Глушаков в интервью «СЭ» оценил работу главного тренера Марцела Лички в «Оренбурге».

«Он поставил хорошую игру, но многое зависело от латиноамериканцев. Если их убрать, сложно будет играть. Они очень хорошо бегут. Особенно в домашних играх погоду делали. Мы играли на сборах — видно было, как Личка управляет командой. Я думал, он тихий и спокойный, а оказалось, что он со стержнем мужик. «Пихал» защитникам, еще кому-то. У них удалили игрока, а он сказал, что они будут умирать на поле, не надо никакой замены. По-мужски себя повел. Молодец», — сказал Глушаков «СЭ».

22 июня «Динамо» объявило о назначении Лички главным тренером команды. Контракт 45-летнего чеха с клубом рассчитан на сезон-2023/24 с возможностью продления еще на два года при достижении определенных условий.

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