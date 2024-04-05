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Сегодня, 20:00

Глушаков — о 68-летии Федуна: «Хотелось бы пожелать таких же ярких впечатлений, как в наши чемпионские золотые годы!»

Микеле Антонов
Корреспондент
Денис Глушаков.
Фото Из личного архива Дениса Глушакова
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Бывший полузащитник «Спартака» Денис Глушаков в разговоре с «СЭ» поздравил экс-владельца красно-белых Леонида Федуна с днем рождения.

«Поздравляю Леонида Арнольдовича! Пожелаю ему крепкого здоровья и терпения. Пусть в его жизни будет хорошее настроение, как у меня (смеется). Хотелось бы также пожелать Леониду Арнольдовичу таких же ярких впечатлений, которые были в наши чемпионские золотые годы!» — сказал Глушаков «СЭ».

Сегодня, 5 апреля, Леониду Федуну исполнилось 68 лет.

В августе 2022 года компания «Лукойл» объявила о покупке 100 процентов акций «Спартака». Леонид Федун покинул совет директоров клуба и вышел из состава акционеров.

Денис Глушаков
Футбол
Леонид Федун
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