Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 17:30

Глушаков рассказал о тренировках с «Ростовом»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Telegram Дзен

Полузащитник Денис Глушаков рассказал, что тренируется в общей группе «Ростова» и выдерживает все нагрузки.

«В принципе, все хорошо, тренировочный процесс идет. Нагрузки выдерживаю, в общей группе тренируюсь, с Валерием Карпиным и футболистами общаюсь. Мне все нравится, хорошая атмосфера», — приводит слова Глушакова ТАСС.

Ранее Глушаков рассказал «СЭ» о прохождении медосмотра с «Ростовом». В текущем сезоне он провел 7 матчей во второй лиге за костромской «Спартак» и отметился 1 результативной передачей.

Источник: https://tass.ru/sport/19740583
Денис Глушаков
Футбол
РПЛ
ФК Ростов
3
Обсудить
Читайте также
Гоночная команда «Махиндра» уволила девушку-бота из-за протестов в соцсетях
Бутырская объяснила, почему российским тренерам мешали работать на чемпионате Европы по фигурному катанию
К российскому аналогу SWIFT подключилось 20 стран
Система передачи финансовых сообщений ЦБ РФ насчитывает 557 участников из 20 стран
Трепова рассказала о поручениях от куратора с Украины
Полиция Белгорода начала поиски избивавших прохожих подростков
Популярное видео
РПЛ: видео голов 18-го тура 10 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 9 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 8 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 4 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 3 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 2 декабря
РПЛ: видео голов 16-го тура 26 ноября
РПЛ: видео голов 16-го тура 25 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Мобильные приложения СЭ

Агент исключил уход Маргасова из «Сочи»

Чанов считает, что Помазун готов заменить Акинфеева