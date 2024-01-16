Глушаков рассказал о тренировках с «Ростовом»

Полузащитник Денис Глушаков рассказал, что тренируется в общей группе «Ростова» и выдерживает все нагрузки.

«В принципе, все хорошо, тренировочный процесс идет. Нагрузки выдерживаю, в общей группе тренируюсь, с Валерием Карпиным и футболистами общаюсь. Мне все нравится, хорошая атмосфера», — приводит слова Глушакова ТАСС.

Ранее Глушаков рассказал «СЭ» о прохождении медосмотра с «Ростовом». В текущем сезоне он провел 7 матчей во второй лиге за костромской «Спартак» и отметился 1 результативной передачей.