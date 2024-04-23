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Сегодня, 13:55

Глушаков — о Тимуре Гурцкая: «Для меня он умер, грязный человек»

Игнат Заздравин
Корреспондент
Денис Глушаков, Тимур Гурцкая.
Фото «СЭ»
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Полузащитник «Урарту» Денис Глушаков рассказал о своем отношении к агенту Тимуру Гурцкая.

«Я вообще про него не хочу говорить, никто и звать никак. Просто такой персонаж. Для меня он умер как человек, как личность. Никогда с ним не общался? Не хочу, зачем мне с ним общаться? Грязный человек.

Везде он агент, то Николича, то того. Его знают по каким-то аферам. Готов ли пожать руку Гурцкая и Трабукки? Нет, конечно. Зачем это мне надо? Люди, во-первых, непонятно себя вели. Во-вторых, жадные до денег», — сказал Глушаков в интервью на YouTube-канале журналиста Нобеля Арустамяна.

Глушаков выступал за «Спартак» с 2013 по 2019 годы. После ухода из московского клуба 37-летний полузащитник играл за «Ахмат», «Химки», «Пари НН» и костромской «Спартак». В феврале этого года он подписал контракт с армянским «Урарту».

 

Источник: https://www.youtube.com/@Nobel87
Денис Глушаков
Футбол
ФК Спартак (Москва)
Марко Трабукки
Тимур Гурцкая
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