Глушаков — о Тимуре Гурцкая: «Для меня он умер, грязный человек»

Полузащитник «Урарту» Денис Глушаков рассказал о своем отношении к агенту Тимуру Гурцкая.

«Я вообще про него не хочу говорить, никто и звать никак. Просто такой персонаж. Для меня он умер как человек, как личность. Никогда с ним не общался? Не хочу, зачем мне с ним общаться? Грязный человек.

Везде он агент, то Николича, то того. Его знают по каким-то аферам. Готов ли пожать руку Гурцкая и Трабукки? Нет, конечно. Зачем это мне надо? Люди, во-первых, непонятно себя вели. Во-вторых, жадные до денег», — сказал Глушаков в интервью на YouTube-канале журналиста Нобеля Арустамяна.

Глушаков выступал за «Спартак» с 2013 по 2019 годы. После ухода из московского клуба 37-летний полузащитник играл за «Ахмат», «Химки», «Пари НН» и костромской «Спартак». В феврале этого года он подписал контракт с армянским «Урарту».