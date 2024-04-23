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Судейство

Сегодня, 14:10

«Зенит» обратился в ЭСК РФС по итогам матча с «Оренбургом»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Экспертно-судейская комиссия (ЭСК) РФС рассмотрит эпизод с неназначенным пенальти в матче между «Зенитом» и «Оренбургом» (1:0) в 25-м туре РПЛ.

Во втором тайме арбитр Владислав Безбородов не назначил одиннадцатиметровый в пользу «Зенита» после попадания мяча в руку защитника гостей Данилы Прохина.

«ЭСК РФС по обращению «Зенита» рассмотрит эпизод с неназначенным пенальти на 77-й минуте в матче РПЛ с «Оренбургом», — приводит ТАСС сообщение РФС.

«Зенит» с 50 очками продолжает лидировать в турнирной таблице РПЛ. Команда Сергея Семака опережает «Краснодар», занимающий второе место в турнирной таблице, на 4 очка.

Источник: ТАСС
Футбол
РФС
ФК Зенит
ФК Оренбург
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