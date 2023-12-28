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Сегодня, 13:07

Экс-тренер «Химок» Гогниев: «Для меня лучше пусть счет будет 5:4, чем грустные 1:0»

Алина Савинова
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Бывший главный тренер «Химок» Спартак Гогниев высказался о роли нападения и обороны в современном футболе.

«Обороняться может любая команда, там нивелируется мастерство, разрушать всегда проще и легче, чем созидать. Я смотрю, как команда 90 минут обороняется, в конце забивает гол, все начинают восхвалять и говорить, что это круто. Это очень круто и такие команды должны быть. Другая команда может весь матч стоять в обороне и сыграть 0:0, но кому станет интересно смотреть такой футбол? Для меня лучше пусть счет пусть будет 5:4, чем грустные 1:0. Мы должны популяризировать наш футбол, чтобы не только в России следили за РПЛ, но и за границей. Нужно проповедовать атакующий стиль, чтобы наши футболисты больше развивались и играли на максимуме», — цитирует Гогниева Metaratings.ru.

Гогниев возглавлял «Химки» с сентября 2022-го по апрель 2023 года. Под руководством 42-летнего тренера подмосковная команда провела 19 матчей, в которых одержала 1 победу, 3 раза сыграла вничью и потерпела 15 поражений. До этого Гогниев работал в «Алании» (2019-2022).

Источник: https://metaratings.ru/news/gogniev-dlya-menya-luchshe-pust-schyot-budet-5-4-chem-grustnye-1-0-319615/
Спартак Гогниев
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