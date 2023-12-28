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Сегодня, 13:23

Монарев о переходе в ЦСКА: «Не знал, куда еду. Мне говорили: «В Москву». А я: «Не хочу в Москву. Хочу в «Шахтер»

Алина Савинова
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Бывший нападающий ЦСКА Роман Монарев рассказал, как состоялся его переход в московскую команду.

«Через спортивного директора Панченко. На самом-то деле я не знал, в какой клуб ехал. Сыграв в финале Кубка Украины против «Шахтера» (1:2), я встретился с Панченко. Он заявил: «Едешь в Москву». Допытываюсь: «Куда в Москву?» — «Какая тебе разница?» — «Не хочу в Москву. Хочу в «Шахтер». У меня уже есть контракт». Я вроде понимал, что в Москве нет плохих команд, все хорошие, куда не плюнь. Но все было покрыто занавесом», — приводит Sport24 слова Монарева.

Монарев выступал за московский ЦСКА с 2001 по 2003 год. Всего он провел 24 матча за армейцев, в которых отметился 3 голами и 2 результативными передачами.

Источник: https://sport24.ru/football/news-608096-ne-znal-kuda-yedu-mne-govorili-v-moskvu-a-ya-ne-khochu-v-moskvu-khochu-v-shakhter-monarev-o-transfere-v-tsska
Роман Монарев
Футбол
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
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