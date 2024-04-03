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Сегодня, 09:04

Голенков: «Не выбрал бы Москву для жизни — много суеты. Ростов — более душевный город»

Сергей Разин
корреспондент
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Форвард «Ростова» Егор Голенков рассказал о преимуществе жизни в Ростове-на-Дону над Москвой.

«Ростов — город более душевный что ли. Нет такой московской суеты. В Ростове особый вайб и особая природа. Москва — замечательный город и столица, но для жизни я бы ее не выбрал. Как по мне, здесь много суеты: пробки, трафик. Не могу сказать, что в Ростове маленький трафик, но, по сравнению с Москвой, там все спокойнее», — приводит слова Голенкова Sport24.

24-летний россиянин выступает за «Ростов» с февраля 2022 года. В текущем сезоне Голенков провел 29 матчей, в которых забил 7 голов и сделал 5 результативных передач.

Источник: https://sport24.ru/football/news-634904-golenkov-ne-vybralby-moskvu-dlya-zhizni-mnogo-suyety-rostov-boleye-dushevnyy-gorod
ФК Ростов
Егор Голенков
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