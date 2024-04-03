«Спартак» на своем поле примет «Зенит» в первом матче 1/2 финала пути РПЛ FONBET Кубка России в среду, 3 апреля. Игра пройдет на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. Начало — в 20.30 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Ключевые события противостояния «Спартак» — «Зенит» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ».

В прямом эфире видетрансляцию игры бесплатно покажут на телеканале «Матч ТВ» и сайт matchtv.ru. Начнется эфир в 20.15 мск. Также встречи Кубка страны в сезоне-2023/24 транслируются на платных онлайн-сервисах «Кинопоиск» и Okko.

В этом сезоне команды успели провести два матча в РПЛ. В матче первой половины чемпионата в Москве «Зенит» победил со счетом 3:1. У гостей дубль оформил Вендел, еще один гол забил Матео Кассьерра. У красно-белых отметился Александр Соболев. Во второй половине сезона РПЛ команды сыграли вничью в Санкт-Петербурге — 0:0.

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