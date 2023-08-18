Голкипер Кудравец перешел из БАТЭ в «Динамо»

Голкипер Андрей Кудравец перешел из БАТЭ в московское «Динамо», сообщает пресс-служба бело-голубых. Контракт рассчитан на 5 лет.

19-летний футболист должен присоединиться к «Динамо» этой зимой. До этого периода он продолжит выступать за БАТЭ.

Кудравец — воспитанник белорусского клуба. В сезоне-2023/24 он пропустил 14 голов в 14 матчах за БАТЭ, отыграв 5 встреч на ноль.