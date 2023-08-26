Эракович: «Не сомневался, что мы победим «Спартак»

Защитник «Зенита» Страхиня Эракович в интервью «СЭ» рассказал о впечатлениях от матча 5-го тура РПЛ против «Спартака» (3:1). Изначально красно-белые были заинтересованы в трансфере сербского футболиста.

— Когда «Спартак» забил, «Зениту» было тяжело — в следующей атаке Промес чуть не сравнял счет. У тебя возникли сомнения в результате?

— Нет, я не сомневался, что мы победим.

— В конце прошлого года матч «Зенита» и «Спартака» завершился дракой, и сейчас градус борьбы был высок. Какой была атмосфера на поле? Не было ощущения, что все снова может перерасти в потасовку?

— Честно говоря, я не ожидал никакой драки — мы же не бойцы MMA, а футболисты. Было жесткое, но цивилизованное дерби.