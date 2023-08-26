Защитник «Зенита» Страхиня Эракович в интервью «СЭ» рассказал о впечатлениях от матча 5-го тура РПЛ против «Спартака» (3:1).

— Ты полностью отыграл матч со «Спартаком». Как впечатления?

— Я поймал эйфорию и испытал схожие эмоции с Вечным дерби между «Партизаном» и «Црвеной Звездой». Я и так понимал, что накал страстей в матчах «Спартака» и «Зенита» высок, и мне было очень приятно стать частью этого противостояния. Прекрасно знаю, что болельщикам «Зенита» особенно важны победы над «Спартаком», и я рад, что мы выиграли и подарили им положительные эмоции.

— В какой момент матча ты понял, что это одно из самых принципиальных противостояний российского футбола?

— Задолго до стартового свистка. Одноклубники перед началом встречи говорили, что это один из главных матчей в сезоне. А в день нашего вылета в Москву на нашу базу приехали болельщики — они создали великолепную атмосферу и зарядили нас мощной энергией, которая помогла нам набрать три очка. Это тоже один из факторов, который показал, насколько эта игра важна городу и клубу.