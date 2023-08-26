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Сегодня, 09:15

Эракович — о матче со «Спартаком»: «Поймал эйфорию. Схожие эмоции были на дерби «Црвена Звезда» — «Партизан»

Эракович сравнил матч против «Спартака» с дерби «Црвена Звезда» — «Партизан»
Гоша Чернов
Корреспондент
Страхиня Эракович (справа) в матче против «Спартака».
Фото ФК «Зенит»
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Защитник «Зенита» Страхиня Эракович в интервью «СЭ» рассказал о впечатлениях от матча 5-го тура РПЛ против «Спартака» (3:1).

— Ты полностью отыграл матч со «Спартаком». Как впечатления?

— Я поймал эйфорию и испытал схожие эмоции с Вечным дерби между «Партизаном» и «Црвеной Звездой». Я и так понимал, что накал страстей в матчах «Спартака» и «Зенита» высок, и мне было очень приятно стать частью этого противостояния. Прекрасно знаю, что болельщикам «Зенита» особенно важны победы над «Спартаком», и я рад, что мы выиграли и подарили им положительные эмоции.

— В какой момент матча ты понял, что это одно из самых принципиальных противостояний российского футбола?

— Задолго до стартового свистка. Одноклубники перед началом встречи говорили, что это один из главных матчей в сезоне. А в день нашего вылета в Москву на нашу базу приехали болельщики — они создали великолепную атмосферу и зарядили нас мощной энергией, которая помогла нам набрать три очка. Это тоже один из факторов, который показал, насколько эта игра важна городу и клубу.

Страхиня Эракович в&nbsp;матче против &laquo;Спартака&raquo;. «Не знаю ни одного серба, который бы не любил Россию». Сравнения с Видичем, «Спартак»: интервью Эраковича

РПЛ
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
Страхиня Эракович
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 6 4 2 0 9-2 14
2
 Урал 5 4 1 0 8-3 13
3
 Зенит 5 3 1 1 10-5 10
4
 ЦСКА 6 3 1 2 13-9 10
5
 Динамо 5 3 1 1 11-9 10
6
 Спартак 5 3 0 2 12-10 9
7
 Кр. Советов 5 2 2 1 12-8 8
8
 Ростов 5 2 1 2 7-11 7
9
 Ахмат 5 2 0 3 9-8 6
10
 Сочи 5 2 0 3 8-7 6
11
 Локомотив 5 1 3 1 9-9 6
12
 Рубин 5 1 2 2 6-11 5
13
 Факел 6 1 1 4 5-10 4
14
 Пари НН 5 1 1 3 2-5 4
15
 Балтика 5 1 0 4 3-8 3
16
 Оренбург 6 0 2 4 4-13 2
Результаты / календарь
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30 тур
25.08 17:30
Оренбург – ЦСКА
 1 : 1
25.08 20:00
Факел – Краснодар
 0 : 0
26.08 15:00
Зенит – Урал
 - : -
26.08 17:30
Рубин – Динамо
 - : -
26.08 19:30
Спартак – Ахмат
 - : -
26.08 20:00
Пари НН – Ростов
 - : -
27.08 17:30
Кр. Советов – Балтика
 - : -
27.08 20:00
Сочи – Локомотив
 - : -
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«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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