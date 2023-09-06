Чистяков заявил, что ему обидно за пропущенный матч против «Спартака» в РПЛ

Защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков в разговоре с корреспондентом «СЭ» высказался о своем восстановлении после травмы.

— Вы долгое время не играли. Как себя чувствуете?

— Да, достаточно долго не играл, месяц. Восстановился, но не до конца. Конечно, я могу принимать участие в матче. Готов, но не на сто процентов. Мне нужно еще набирать физическую форму.

— Обидно, что пропустили матч со «Спартаком» (в 5-м туре РПЛ (3:1). — Прим. «СЭ»)?

— Обидно. И не только за матч со «Спартаком», и с ЦСКА, и с «Крыльями Советов». За все игры, которые пропустил, так же обидно, как и за матч со «Спартаком».

Чистяков получил повреждение в матче 2-го тура РПЛ против «Ростова» (1:1). Из-за травмы спины защитник покинул поле на 17-й минуте первого тайма. Вместо него на замену вышел Страхиня Эракович. 29-летний россиянин пропустил 7 последних матчей «Зенита».