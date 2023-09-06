Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 13:12

Чистяков заявил, что ему обидно за пропущенный матч против «Спартака» в РПЛ

Микеле Антонов
Корреспондент
Telegram Дзен

Защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков в разговоре с корреспондентом «СЭ» высказался о своем восстановлении после травмы.

— Вы долгое время не играли. Как себя чувствуете?

— Да, достаточно долго не играл, месяц. Восстановился, но не до конца. Конечно, я могу принимать участие в матче. Готов, но не на сто процентов. Мне нужно еще набирать физическую форму.

— Обидно, что пропустили матч со «Спартаком» (в 5-м туре РПЛ (3:1). — Прим. «СЭ»)?

— Обидно. И не только за матч со «Спартаком», и с ЦСКА, и с «Крыльями Советов». За все игры, которые пропустил, так же обидно, как и за матч со «Спартаком».

Чистяков получил повреждение в матче 2-го тура РПЛ против «Ростова» (1:1). Из-за травмы спины защитник покинул поле на 17-й минуте первого тайма. Вместо него на замену вышел Страхиня Эракович. 29-летний россиянин пропустил 7 последних матчей «Зенита».

Дмитрий Чистяков
ФК Зенит
Обсудить
Читайте также
Алексей Тихонов надеется, что технологии позволят Костомарову встать на коньки
Медведев сыграет с Рублевым в четвертьфинале US Open
В Кремле заявили о настороженности в связи с военными учениями США в Армении
ВС РФ вернулись на позиции в южной части Работино
Молдавия после аудита согласилась оплатить «Газпрому» только $8,6 млн долга
Как Севастополь, Крым и Новороссия вернулись в состав России: спецпроект «Известий»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 7 5 2 0 11-2 17
2
 Зенит 7 4 2 1 15-6 14
3
 Кр. Советов 7 4 2 1 17-9 14
4
 Динамо 7 4 2 1 15-12 14
5
 Урал 7 4 1 2 8-8 13
6
 Локомотив 7 3 3 1 13-11 12
7
 ЦСКА 7 3 2 2 14-10 11
8
 Ахмат 7 3 1 3 10-8 10
9
 Спартак 7 3 1 3 12-12 10
10
 Пари НН 7 3 1 3 5-6 10
11
 Ростов 7 2 1 4 8-14 7
12
 Сочи 7 2 0 5 8-11 6
13
 Рубин 7 1 3 3 9-15 6
14
 Оренбург 7 1 2 4 7-13 5
15
 Факел 7 1 1 5 5-13 4
16
 Балтика 7 1 0 6 6-13 3
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
15.09 19:00
Динамо – Пари НН
 - : -
16.09 00:00
Спартак – Сочи
 - : -
16.09 14:00
ЦСКА – Кр. Советов
 - : -
16.09 16:30
Ахмат – Краснодар
 - : -
16.09 21:15
Балтика – Ростов
 - : -
17.09 14:00
Урал – Факел
 - : -
17.09 16:30
Рубин – Зенит
 - : -
17.09 19:00
Локомотив – Оренбург
 - : -
Все результаты / календарь
Популярное видео
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 5-й тур: «Спартак» — «Зенит», «Динамо» — ЦСКА и другие матчи
Эракович: «Матч со «Спартаком» не был для меня принципиальным. Не интересует, что говорят вокруг»
Эракович — о матче со «Спартаком»: «Поймал эйфорию. Схожие эмоции были на дерби «Црвена Звезда» — «Партизан»
Эракович: «Не сомневался, что мы победим «Спартак»
«У Вендела есть преимущество — набирает форму быстрее других. Это генетика». Интервью итальянского тренера «Зенита» Ивана Карминати
Сергеев ответил на вопрос о самом принципиальном сопернике для «Зенита»: «На «Спартак» особенный настрой»
Семак: «Игра со «Спартаком» — всего лишь один матч, «Зенит» его уже давно забыл»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Агент Конате рассказал о будущем игрока в «Ахмате»

Агент Щенникова: «Конкретно из Европы у нас нет предложений, но ближнее зарубежье — да»