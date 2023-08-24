Сергеев ответил на вопрос о самом принципиальном сопернике для «Зенита»: «На «Спартак» особенный настрой»

Нападающий «Зенита» Иван Сергеев в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос, кого считает самым принципиальным соперником команды — «Спартак» или ЦСКА.

«Для нас и «Спартак», и ЦСКА — принципиальные соперники. Впереди еще много туров, все команды будут давать нам бой. Нельзя делить команды на сильные и слабые. Но на «Спартак», конечно, особенный настрой», — сказал Сергеев «СЭ» после победы над «Спартаком» (3:1).

«Зенит» набрал 10 очков и поднялся на четвертое место в турнирной таблице РПЛ. «Спартак» с 9 баллами находится на шестой строчке.

В 6-м туре РПЛ сине-бело-голубые примут «Урал» 26 августа, а красно-белые в этот же день сыграют дома с «Ахматом».