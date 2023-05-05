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Сегодня, 14:26

Гордюшенко рассказал о своем взаимодействии с ветеранами клуба

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший полузащитник ЦСКА Астемир Гордюшенко рассказал о своем взаимодействии с ветеранами клуба.

«Я с детства болел за ЦСКА и наблюдал за этими людьми по телевизору. А тут ты с ними тренируешься и играешь, это непередаваемые ощущения. Всегда старался слушать их, что-то брать, потому что они большие авторитеты. Мне они подсказывали. Получал ли от кого-нибудь из футболистов того ЦСКА особенно ценный совет? Да, в основном советы давали Березуцкие и Игнашевич. Они больше всех подсказывали. Березуцкие всегда мне говорили, что не надо бояться играть. Они больше подбадривали психологически. Игнашевич в основном объяснял тактические моменты, как нужно действовать в той или иной ситуации», — приводит слова Гордюшенко Metaratings.ru.

Гордюшенко находился в системе ЦСКА с 2011 по 2020 год. На его счету 19 матчей в основном команде армейцев, в которых он отметился одной результативной передачей.

Источник: https://metaratings.ru/news/gordyushenko-berezuckie-v-cska-vsegda-mne-govorili-chto-ne-nado-boyatsya-igrat-a-ignashevich-obyasnyal-takticheskie-momenty-248614/
Астемир Гордюшенко
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