Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Футбол

Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 13:13

Гранат назвал условие, при котором Тюкавин уедет из «Динамо» в европейский чемпионат

Telegram Дзен

Бывший защитник «Динамо», «Спартака» и сборной России Владимир Гранат в комментарии для «СЭ» отреагировал на новость о возможном продлении контракта Константина Тюкавина с «Динамо» до 2028 года.

Ранее об этом сообщило издание «РБ Спорт».

«Это очень хорошая новость. Константин сейчас один из лучших нападающих не только «Динамо», но и всего чемпионата. Тем более он свой воспитанник, что здорово как для него, так и для клуба. Если он сможет продолжить играть так же, как и в последних матчах, то, я думаю, не за горами переход в более серьезный европейский чемпионат. Главное, чтобы предложение, если оно поступит, устроило и его, и «Динамо», — сказал Гранат корреспонденту «СЭ» Денису Сафронову.

Тюкавин — воспитанник «Динамо». В сезоне-2023/24 форвард забил 8 голов и сделал 5 результативных передач в 21 матче за бело-голубых во всех турнирах. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 21-летнего россиянина в 8 миллионов евро.

Владимир Гранат
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
Константин Тюкавин
0
Читайте также
Бывший президент СБР Кравцов получил 7 лет колонии по делу о растрате
«Хорошо, что наши мужики в почете в США». Реакция на мнение босса UFC о «трусливых американцах» и менталитете россиян
Байден заявил о наличии у него кода, способного «взорвать мир»
У иностранных компаний изъяли право на управление аэропортом Пулково
Захарова прокомментировала слова Бербок о Лаврове
Генконсульство РФ проверяет информацию об убийстве россиянок в Турции
Популярное видео
РПЛ: видео голов 16-го тура 26 ноября
РПЛ: видео голов 16-го тура 25 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Тюкавин продлит контракт с «Динамо» до 2028 года

В РФС ответили на вопрос об инициативе включения белорусских клубов в РПЛ