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Сегодня, 15:33

Гранат признался, что его удивил трансфер Ахметова из «Краснодара» в «Зенит»

Виктория Кравченко
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Бывший защитник сборной России Владимир Гранат заявил, что его удивил трансфер Ильзата Ахметова из «Краснодара» в «Зенит».

— Он не был основным игроком в «Краснодаре». Такое ощущение, что «Зенит» конкурентов ослабляет, вот и все. Хотя если Ильзат получит шанс и им воспользуется, то он будет на хорошем уровне играть за «Зенит».

— Когда вы услышали об этом трансфере, у вас не возникало мысли в голове: «Для чего?»

— Конечно, возникало, как и у других специалистов, которые разбираются в футболе. У многих возникали такие вопросы. Наверное, тут стоит исходить из желаний самого футболиста. Если на него есть спрос и предложение, то почему он должен отказываться от топ-клуба нашего чемпионата? — цитирует Граната «РБ Спорт».

«Зенит» приобрел Ильзата Ахметова у «Краснодара» за 100 миллионов рублей. Контракт с 26-летним футболистом рассчитан до конца сезона-2025/26 с возможностью продления еще на год.

В нынешнем сезоне Ахметов провел за «Краснодар» 21 матч, забил 3 мяча и отдал 2 результативные передачи.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/vladimir-granat-ahmetov-zenit-hochet-shestoj-raz-podryad-stat-chempionom-poe-tomu-i-delaet-takie-pokupki/
Владимир Гранат
Ильзат Ахметов
ФК Зенит
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