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РПЛ

Сегодня, 13:29

Гранат считает, что прогресс Тюкавина связан с приходом Смолова в «Динамо»

Алина Савинова
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Бывший футболист сборной России Владимир Гранат поделился мыслями о прогрессе нападающего «Динамо» Константина Тюкавина.

«Можно ли прогресс Тюкавина связать с приходом Смолова в команду? Однозначно! У Тюкавина конкуренция с одним из лучших нападающих нашего чемпионата. Видно влияние Федора. Для молодых ребят он авторитет. Это о многом говорит», — цитирует Граната Legalbet.

В текущем сезоне 33-летний Смолов принял участие в 16 матчах «Динамо» в РПЛ, в которых отметился 4 забитыми мячами и 3 голевыми передачами.

На счету 21-летнего Тюкавина 18 игр в чемпионате России этого сезона. В них он забил 8 голов и отдал 5 результативных передач.

Источник: https://legalbet.ru/news/granat-zayavil-chto-progress-tyukavina-svyazan-s/
Владимир Гранат
Федор Смолов
ФК Динамо (Москва)
Константин Тюкавин
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