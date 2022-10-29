Гранат: «У «Химок» странное доверие к Гогниеву»

Гранат считает, что у «Химок» неоправданное доверие к Гогниеву

Экс-игрок сборной России Владимир Гранат отреагировал на поведение главного тренера «Химок» Спартака Гогниева в матче 15-го тура РПЛ с «Динамо» (1:6).

«Я не смотрел матч «Химок» и «Динамо», но у подмосковной команды странное доверие к тренеру. Они с каждым матчем все хуже и хуже проигрывают, но Гогниев все равно у руля. Притом, что команда играет в какой-то авантюрный футбол. Не удивлен, что Спартака Артуровича удалили в этом матче, он слишком импульсивен», — цитирует Граната Metaratings.ru.

Сегодня, 29 октября, специалист был удален с матча за споры с голкипером.

41-летний Гогниев возглавил «Химки» 2 сентября 2022 года. Под его руководством команда ни разу не выиграла из 11 матчей при двух ничьих. Ранее Гогниев тренировал «Аланию» до конца мая 2022-го.