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Сегодня, 22:05

Гранат: «У «Химок» странное доверие к Гогниеву»

Гранат считает, что у «Химок» неоправданное доверие к Гогниеву
Виктория Кравченко
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Экс-игрок сборной России Владимир Гранат отреагировал на поведение главного тренера «Химок» Спартака Гогниева в матче 15-го тура РПЛ с «Динамо» (1:6).

«Я не смотрел матч «Химок» и «Динамо», но у подмосковной команды странное доверие к тренеру. Они с каждым матчем все хуже и хуже проигрывают, но Гогниев все равно у руля. Притом, что команда играет в какой-то авантюрный футбол. Не удивлен, что Спартака Артуровича удалили в этом матче, он слишком импульсивен», — цитирует Граната Metaratings.ru.

Сегодня, 29 октября, специалист был удален с матча за споры с голкипером.

41-летний Гогниев возглавил «Химки» 2 сентября 2022 года. Под его руководством команда ни разу не выиграла из 11 матчей при двух ничьих. Ранее Гогниев тренировал «Аланию» до конца мая 2022-го.

Источник: https://metaratings.ru/news/granat-u-khimok-strannoe-doverie-k-gognievu-1398792/

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

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2.05
Владимир Гранат
ФК Химки
3
0
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