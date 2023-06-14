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Сегодня, 17:38

Гришин предположил, какой клуб в Европе подойдет форварду ЦСКА Чалову

Алина Савинова
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Бывший полузащитник ЦСКА Александр Гришин считает, что форварду армейцев Федору Чалову подойдет переход в испанский «Реал Сосьедад».

«В этом сезоне больше всех среди россиян наиграл на отъезд в Европу Чалов. Он много забил и отдал передач. Сейчас это лучший нападающий, а форварды в Европе всегда ценились. Какой потолок в плане клуба у Чалова? Наверное, потенциал у него выше, чем «Базель». Мне кажется, ему надо начать со средней команды и пытаться попасть в топ-клуб. Какую команду подразумеваю под средней? Где-нибудь в Испании, например, «Реал Сосьедад», который идет на седьмом-восьмом месте. Но надо четко знать, к какому тренеру ехать», — цитирует Гришина Legalbet.

В этом сезоне Чалов стал обладателем Кубка России и серебряным призером чемпионата страны в составе ЦСКА. 25-летний нападающий провел 41 матч за московскую команду, отметился 24 голами и 6 результативными передачами.

Источник: https://legalbet.ru/news/grishin-rasskazal-kakoj-klub-v-evrope-podojdyot/
Федор Чалов
Футбол
ФК Реал Сосьедад
ФК ЦСКА (Москва)
Александр Гришин
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