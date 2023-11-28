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Сегодня, 09:47

Гришин выступил за расширение полномочий ВАР

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший футболист ЦСКА Александр Гришин прокомментировал возможное расширение полномочий системы ВАР.

«Я выступаю за то, чтобы футбол всегда оставался честным. Если нарушение совершено, игрок должен быть наказан. Но в целом, если подобные изменения в правила введут, считаю это скажется только позитивно. Все-таки ВАР помогает избежать ошибок, а потому следует пользоваться возможностями технологий максимально широко. Теперь даже сложно себе представить, что совсем недавно до введения этой системы арбитры допускали массу помарок, и с этим ничего нельзя было сделать. Но и сейчас случаются спорные эпизоды, когда, например, происходит фол за пределами штрафной, и помощники на ВАР не имеют права вмешаться», — приводит слова Гришина RT.

Система ВАР в российских футбольных турнирах впервые была запущена в сезоне-2018/19.

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1237564-var-grishin-mnenie-futbol
Футбол
Александр Гришин
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