Грушевский считает, что судьям РПЛ нужно перевоспитать Беришу

Артист и болельщик ЦСКА Михаил Грушевский высказался об эпизоде во время матча 17-го тура РПЛ между «Ахматом» и «Спартаком» (2:1) с участием главного тренера красно-белых Гильермо Абаскаля и полузащитником грозненцев Бернарда Бериши.

«Хочется сказать лишь, что судьям нужно перевоспитать Беришу. Такое было с Соболевым, который теперь ведет себя более сдержанно. Бериша частенько играет грязно, но это порой остается в тени. Бернард не дотронулся до Абаскаля, но ведь это просто отвратительная провокация! При желании судье можно было бы дать Берише две желтых карточки, удаления Бернард заслуживал. Он подбежал к чужой скамейке во время празднования гола и провоцировал соперников, а затем прыгнул в сторону Абаскаля. Это уже две провокации — забег и прыжок. Такие моменты бывают в футболе, когда игроку дают сразу две подряд желтых карточки. Пора Беришу проучить, сколько можно терпеть его выходки? Да, он неплохой футболист, но так вести себя нельзя», — приводит «РБ Спорт» слова Грушевского.

«Спартак» с 27 очками находится на седьмой строчке в турнирной таблице РПЛ. У «Ахмата» 16 очков и 13-я позиция.