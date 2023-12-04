Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 21:18

Грушевский считает, что судьям РПЛ нужно перевоспитать Беришу

Алина Савинова
Telegram Дзен

Артист и болельщик ЦСКА Михаил Грушевский высказался об эпизоде во время матча 17-го тура РПЛ между «Ахматом» и «Спартаком» (2:1) с участием главного тренера красно-белых Гильермо Абаскаля и полузащитником грозненцев Бернарда Бериши.

«Хочется сказать лишь, что судьям нужно перевоспитать Беришу. Такое было с Соболевым, который теперь ведет себя более сдержанно. Бериша частенько играет грязно, но это порой остается в тени. Бернард не дотронулся до Абаскаля, но ведь это просто отвратительная провокация! При желании судье можно было бы дать Берише две желтых карточки, удаления Бернард заслуживал. Он подбежал к чужой скамейке во время празднования гола и провоцировал соперников, а затем прыгнул в сторону Абаскаля. Это уже две провокации — забег и прыжок. Такие моменты бывают в футболе, когда игроку дают сразу две подряд желтых карточки. Пора Беришу проучить, сколько можно терпеть его выходки? Да, он неплохой футболист, но так вести себя нельзя», — приводит «РБ Спорт» слова Грушевского.

«Спартак» с 27 очками находится на седьмой строчке в турнирной таблице РПЛ. У «Ахмата» 16 очков и 13-я позиция.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/mihail-grushevskij-sud-yam-rpl-nuzhno-perevospitat-berishu/
Бернард Бериша
ФК Ахмат
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
Михаил Грушевский
3
Обсудить
Читайте также
Валиева становится светской львицей. Сможет ли она остаться спортсменкой?
Нападающий «Рейнджерс» Панарин сравнялся с Гретцки по длительности результативной серии в домашних матчах
Жена идет пешком: Верховный суд признал законным конфискацию авто у супругов
Экс-министр Абызов выплатил более 20 млрд рублей по иску Генпрокуратуры РФ
Медведев пошутил над «солидарностью» Запада с Украиной
Пенсия за выслугу лет в 2024 году: на сколько повысят, кому назначат
Популярное видео
РПЛ: видео голов 17-го тура 4 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 3 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 2 декабря
РПЛ: видео голов 16-го тура 26 ноября
РПЛ: видео голов 16-го тура 25 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Карпин не жалеет о своих словах после матча «Ростова» с ЦСКА: «Кого я обидел? За что меня дисквалифицировать?»

Гол Тюкавина принес «Динамо» победу над «Рубином», казанцы проиграли в РПЛ впервые с сентября