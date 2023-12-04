Карпин не жалеет о своих словах после матча «Ростова» с ЦСКА: «Кого я обидел? За что меня дисквалифицировать?»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин заявил, что не жалеет о своих словах после матча 17-го тура РПЛ против ЦСКА (0:2).

Встреча была под угрозой срыва из-за сильного снегопада в Москве. После игры Карпин , недовольный погодными условиями, заявил: «Какой дебил принимал решение играть? Какой идиот?».

«Жалею ли я о сказанном? Нет, не жалею. Дисквалификация? За что? За оскорбления? Кого? Вот и я не знаю. Поэтому не пойму, за что меня, как говорят, могут дисквалифицировать. За оскорбления? Тогда объясните — кого я оскорбил?» — приводит Sport24 слова Карпина.

4 декабря стало известно, что Карпин приглашен на заседание КДК РФС по итогам 17-го тура РПЛ. В случае, комитет расценит слова специалиста как оскорбительные в адрес судей, которые приняли решение проводить игру, его могут дисквалифицировать на несколько матчей.

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов, допустивший аналогичное нарушение после матча 16-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» (3:3), был дисквалифицирован на две игры.