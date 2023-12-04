Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 21:25

Гол Тюкавина принес «Динамо» победу над «Рубином», казанцы проиграли в РПЛ впервые с сентября

Игнат Заздравин
Корреспондент
«Динамо» — «Рубин».
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Telegram Дзен

«Динамо» на своем поле обыграло «Рубин» в матче 17-го тура РПЛ — 1:0.

Единственный гол на 25-й минуте забил Константин Тюкавин. 21-летний форвард отличился в пятом туре подряд.

«Динамо» (31 очко) вернулось на третье место в РПЛ. «Рубин» (25) занимает восьмую строчку в турнирной таблице. Казанцы проиграли в РПЛ впервые с 30 сентября — в 10-м туре команда Рашида Рахимова уступила «Краснодару» (0:2). Кроме того, с того момента «Рубин» не пропустил ни одного мяча в 6 матчах РПЛ.

В следующем туре бело-голубые на выезде сыграют с «Факелом», а «Рубин» на выезде встретится с «Балтикой». Оба матча пройдут 10 декабря.

Россия. Премьер-лига. 17-й тур
04 дек, 19:30. ВТБ Арена (Москва)
Динамо
1:0
Рубин

Федор Смолов
Футбол
ФК Динамо (Москва)
Константин Тюкавин
6
60
Читайте также
Нападающий «Рейнджерс» Панарин сравнялся с Гретцки по длительности результативной серии в домашних матчах
Валиева становится светской львицей. Сможет ли она остаться спортсменкой?
Жена идет пешком: Верховный суд признал законным конфискацию авто у супругов
Экс-министр Абызов выплатил более 20 млрд рублей по иску Генпрокуратуры РФ
Медведев пошутил над «солидарностью» Запада с Украиной
Пенсия за выслугу лет в 2024 году: на сколько повысят, кому назначат
Популярное видео
РПЛ: видео голов 17-го тура 4 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 3 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 2 декабря
РПЛ: видео голов 16-го тура 26 ноября
РПЛ: видео голов 16-го тура 25 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Материалы сюжета: РПЛ, 17-й тур: «Локомотив» — «Зенит», ЦСКА — «Ростов» и другие матчи
Смолов: «Бителло и Чавес впервые увидели снег»
Смолов назвал правильным шагом переподписание контракта с Тюкавиным
Бело-голубые Дед Мороз и Снегурочка, эмоции Смолова и гол Тюкавина
РПЛ: видео голов 17-го тура 4 декабря
Смолов — о погодных условиях: «Это явно не для болельщиков. Кубковым матчем с «Зенитом» можно было заканчивать»
Рахимов назвал поражение от «Динамо» болезненным и обидным
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Грушевский считает, что судьям РПЛ нужно перевоспитать Беришу

РПЛ: «Спартак» проиграл «Ахмату», «Динамо» победило «Рубин». Расписание и результаты матчей 17-го тура