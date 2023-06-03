Губерниев не считает «Спартак» фаворитом в матче с «Крыльями Советов»

Комментатор и футбольный обозреватель Дмитрий Губерниев порассуждал о том, как сложится судьба второго места в РПЛ сезона-2022/23.

«Я был на эфире с одним коллегой, который на полном серьезе рассказывал про «Оренбург», у которого не было мотивации в матче с «Зенитом». Мне кажется странным, когда в спорте отсутствует мотивация. Раздражителей хватает в российском футболе. Игра ЦСКА с «Ростовом» — за медали. «Спартак» будет играть с «Крыльями», и они настроятся на матч. С учетом того, что и ЦСКА, и «Спартак» в последних турах совсем не впечатлили, я не удивлюсь любому результату. Здесь предсказывать бесполезно. Московские команды не впечатлили, да и «Ростов» лихорадит. Завершить они могут как угодно. И я бы не назвал «Спартак» фаворитом в матче с «Крыльями», — приводит слова Губерниева Metaratings.ru.

Перед заключительным туром РПЛ ЦСКА идет на втором месте, опережая «Спартак» на одно очко. «Ростов» идет на четвертом месте с отставанием от армейцев в два очка. Все матчи 30-го тура чемпионата России состоятся 3 июня и начнутся в 17:00 по московскому времени.