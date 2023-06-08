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«Спартак» оштрафовали на 100 тысяч рублей за неподобающее поведение футболистов в матче с «Крыльями Советов»

Владимир Пушкарев
Корреспондент
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«Спартак» оштрафован на 100 тысяч рублей по итогам матча 30-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» (0:1).

В ходе встречи футболисты красно-белых получили 5 желтых карточек и 1 красную карточку.

«Клуб получил штраф в размере 100 тысяч рублей за неподобающее поведение команды», — передает слова председателя КДК РФС Артура Григорьянца корреспондент «СЭ» Валерия Яшвили.

Также КДК РФС перенес рассмотрение вопроса о поведении болельщиков во время игры, поскольку комитет в среду получил позицию «Крыльев Советов» по фанатам, которые бросали бутылки в техническую зону. Этот инцидент будет рассмотрен на следующем заседании КДК.

Футбол
РПЛ
РФС
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Спартак (Москва)
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