ЦСКА наказали штрафом на 40 тысяч рублей после матча с «Ростовом»

ЦСКА оштрафован на 40 тысяч рублей по итогам матча 30-го тура РПЛ против «Ростова» (4:1).

«У ЦСКА дисциплинарное нарушение, клуб не предоставил игрока для дополнительного интервью. Армейцы оштрафованы на 20 тысяч рублей. По окончании матча на поле вышли съемочные группы основного вещателя, которые не были задействованы в организации трансляции. ЦСКА наказан штрафом еще на 20 тысяч рублей за нарушение пункта 4.5 технического регламента», — передает слова председателя КДК РФС Артура Григорьянца корреспондент «СЭ» Валерия Яшвили.

По итогам сезона-2022/23 ЦСКА занял второе место с 58 очками в 30 матчах.