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Судейство

Сегодня, 11:22

КДК РФС рассмотрит нецензурную брань Джикии в адрес арбитра

Микеле Антонов
Корреспондент
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Председатель КДК РФС Артур Григорьянц в разговоре с «СЭ» рассказал о повестке комитета по итогам 30-го тура РПЛ.

«Болельщики «Крыльев Советов» бросили в техническую зону «Спартака» две пластиковые бутылки без попаданий. Неподобающее поведение «Спартака»: 6 предупреждений, одно удаление. Рассмотрим удаление Джикии за нецензурную брань в адрес арбитра. Он приглашен на заседание», — сказал Григорьянц «СЭ».

В матче 30-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» (0:1) Джикия находился на скамейке запасных, на 43-й минуте он был удален за брань в адрес арбитра. В соответствии с дисциплинарным регламентом РФС Джикии грозит дисквалификация до 4 матчей.

Георгий Джикия
РПЛ
РФС
ФК Спартак (Москва)
Артур Григорьянц
КДК
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