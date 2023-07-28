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Сегодня, 17:13

Губерниев: «Будут ли наши футболисты развиваться, если играть станут одни бразильцы?»

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Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал «СЭ» заявление генерального секретаря РФС Максима Митрофанов о том, что игроки из стран БРИКС могут перестать считаться легионерами.

«Здесь плюсы очевидны с учетом того, что у нас могут быть высококлассные игроки, но о минусах нужно тоже подумать. Потому что мы всегда были за лимит, чтобы наши футболисты развивались. А будут ли наши футболисты развиваться, если у нас станут одни бразильцы играть или южно-африканцы и индусы с китайцами, например? Это вопрос. Поэтому тут надо прорабатывать, как мне кажется. И сгоряча ничего не вводить», — сказал Губерниев корреспонденту «СЭ» Сергею Жукову.

На форуме «Россия — Африка» генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов заявил, что игроки из стран БРИКС могут перестать считаться легионерами. Это может произойти в случае подписания соглашения по свободе передвижения рабочей силы.

В состав БРИКС входят Российская Федерация, Индия, Китай, ЮАР и Бразилия.

Ранее Российский футбольный союз подписал меморандум о сотрудничестве с республикой Мавритания.

Футбол
Дмитрий Губерниев
Максим Митрофанов
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