Губерниев: «Чалову давно пора уезжать из ЦСКА в Европу»

Комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал информацию об интересе «Монако» к форварду ЦСКА Федору Чалову.

«Федору давно пора уезжать в Европу. Человек уже созрел, учитывая, что он успел поиграть за «Базель». Сложно сказать, подходит ли он «Монако», потому что он не самый стабильный футболист», — приводит слова Губерниева «РБ Спорт».

В текущем сезоне РПЛ 26-летний Чалов провел 23 матча, в которых забил 9 мячей и отдал 3 голевые передачи. Контракт форварда с ЦСКА рассчитан до конца июня 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 12 миллионов евро.