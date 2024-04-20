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Сегодня, 15:10

Губерниев: «Чалову давно пора уезжать из ЦСКА в Европу»

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Комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал информацию об интересе «Монако» к форварду ЦСКА Федору Чалову.

«Федору давно пора уезжать в Европу. Человек уже созрел, учитывая, что он успел поиграть за «Базель». Сложно сказать, подходит ли он «Монако», потому что он не самый стабильный футболист», — приводит слова Губерниева «РБ Спорт».

В текущем сезоне РПЛ 26-летний Чалов провел 23 матча, в которых забил 9 мячей и отдал 3 голевые передачи. Контракт форварда с ЦСКА рассчитан до конца июня 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 12 миллионов евро.

Источник: «РБ Спорт»
Федор Чалов
Футбол
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
Дмитрий Губерниев
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