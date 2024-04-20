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Сегодня, 15:00

Мантуан: «Оренбург» усложнил «Зениту» жизнь. Мы должны быть готовы к матчу с ними»

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Полузащитник «Зенита» Густаво Мантуан поделился ожиданиями от матча 25-го тура РПЛ с «Оренбургом».

«Серьезный настрой должен быть не только на «Оренбург». Эта команда сильно усложнила нам жизнь в последнем матче, в котором мы проиграли, у нее хороший подбор игроков, качественные исполнители. Поэтому нам следует внимательно прислушаться ко всему, что скажет тренерский штаб, и быть максимально готовыми – физически и ментально», – приводит слова Мантуана официальный сайт «Зенита».

Игра состоится 21 апреля в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене». Начало – 16.15 мск. Последний матч этих команд в РПЛ завершился победой «Оренбурга» со счетом 3:1.

В текущем сезоне 22-летний Мантуан провел 28 матчей, в которых забил 3 мяча и отдал 3 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает бразильца в 3 миллиона евро. Контракт футболиста с «Зенитом» рассчитан до конца июня 2027 года.

Источник: Официальный сайт «Зенита»
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Оренбург
Густаво Мантуан
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