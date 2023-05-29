Губерниев — о противостоянии Овечкина и Дзюбы: «Если они померяются чем-то еще, у Дзюбы будет перевес»

Комментатор и спортивный журналист Дмитрий Губерниев поделился мнением об исходе потенциального противостояния хоккеиста Александра Овечкина и футболиста Артема Дзюбы.

«Если сравнивать Дзюбу и Овечкина, то про Артема мы знаем все, а про Овечкина, слава Богу, ничего. Про Дзюбу мы знаем вообще все. В его жизнь было произведено полное проникновение. А вот Овечкин знаменит другим. В таком противостоянии у Дзюбы нет шансов. Овечкин же хоккеист. А вот если они померяются чем-то еще, то, может, и у Дзюбы будет перевес», — цитирует Губерниева Sport24.

Ранее Овечкин назвал Дзюбу «слабеньким» на поле. Позже футболист заявил, что прощает Овечкина с его «милым пузиком».

37-летний Овечкин является обладателем Кубка Стэнли и трехкратным чемпионом мира. 34-летний Дзюба — четырехкратный победитель РПЛ в составе «Зенита».