Губерниев прокомментировал решение Минспорта отказать в предоставлении гражданства РФ Промесу

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал решение Минспорта отказать в содействии в предоставлении гражданства РФ голландскому полузащитнику красно-белых Квинси Промесу.

«Говорят, что это двойные стандарты по сравнению с выдачей паспортов бразильцам? А какие двойные стандарты? Это абсолютно правильное решение! Пусть он сначала урегулирует свое уголовное дело в Нидерландах, а потом претендует на гражданство, потому что в ином случае это уклонение от ответственности. Хотя Промес сделал многое для нашего футбола, возможно, даже больше, чем бразильцы, но у него есть проблемы с законом в его родной стране. Не обращать на это внимание было бы безрассудно», — приводит слова Губерниева Legalbet.

Промес выступал за «Спартак» с 2014 по 2018 год, после чего играл в «Севилье» и в «Аяксе». В 2021 году футболист вернулся в московский клуб.