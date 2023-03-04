0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 13:50

Губерниев прокомментировал решение Минспорта отказать в предоставлении гражданства РФ Промесу

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Telegram Дзен

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал решение Минспорта отказать в содействии в предоставлении гражданства РФ голландскому полузащитнику красно-белых Квинси Промесу.

«Говорят, что это двойные стандарты по сравнению с выдачей паспортов бразильцам? А какие двойные стандарты? Это абсолютно правильное решение! Пусть он сначала урегулирует свое уголовное дело в Нидерландах, а потом претендует на гражданство, потому что в ином случае это уклонение от ответственности. Хотя Промес сделал многое для нашего футбола, возможно, даже больше, чем бразильцы, но у него есть проблемы с законом в его родной стране. Не обращать на это внимание было бы безрассудно», — приводит слова Губерниева Legalbet.

Промес выступал за «Спартак» с 2014 по 2018 год, после чего играл в «Севилье» и в «Аяксе». В 2021 году футболист вернулся в московский клуб.

Источник: https://legalbet.ru/news/guberniev-ob-otkaze-promesu-v-grazhdanstve-rf-pust/
Квинси Промес
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Дмитрий Губерниев
5
Обсудить
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Капризова не остановить! Он в одиночку тащит «Миннесоту» в плей-офф
Команда Овечкина больше не думает о плей-офф? «Вашингтон» обновил состав и с трудом обыграл аутсайдера
В Петербурге прохожие нашли на улице тело девушки со связанными руками
Юрист рассказал о поводах для лишения собственника жилья
Опасные пауки: кто такие «ЧВК Рёдан» и чем они известны
В Турцию — ни ногой: переговоры Блинкена в Анкаре закончились ничем
Популярное видео
«Факел» — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Дзюба в «Локо», новый контракт Абаскаля, бразильцы «Зенита»
30 самых влиятельных людей российского футбола
«Спартак»: будут ли еще трансферы? Когда сыграет Мозес? Как дела у Бальде?
РПЛ: 17-й тур, видеообзоры матчей
«Динамо» — ЦСКА: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Химки» — «Сочи»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Краснодар»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Спартак»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Зенит»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Ростов»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Факел»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Нижний Новгород» — «Ахмат»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 16-й тур, видеообзоры матчей
«Ростов» — «Динамо»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Локомотив»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Нижний Новгород»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Ахмат»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Краснодар»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Спартак»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Химки» — «Оренбург»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 15-й тур, видеообзоры матчей
«Краснодар» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Торпедо»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Урал»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Полузащитник «Спартака» Мозес ответил на вопрос о своем возвращении на поле

Абаскаль о дисквалификации Джикии: «Хорошая возможность другим защитникам доказать свою хорошую игру»